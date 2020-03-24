软银据称计划出售140亿美元的阿里巴巴股份

知情人士透露，风险投资商软银（Softbank）计划出售约140亿美元（约203亿新元）的阿里巴巴股票，总目标是筹集410亿美元，以维持经受2019冠状病毒疫情打击的业务。

据彭博社报道，其中一位知情人士说，软银正在考虑出售日本国内电信子公司SoftBank Mobile的股权，以及在Sprint Corp.与T-Mobile US Inc.合并后减持部分Sprint股权，筹集剩余所需资金。这些知情人士在讨论非公开交易的时候要求匿名。知情人士说，减持的阿里巴巴股份价值可能在120亿美元到150亿美元之间。

软银创始人孙正义周一（23日）在东京宣布出售资产计划，但没有具体说明将出售哪些资产。据报道，孙正义希望通过筹集资金回购股票和削减债务，减轻投资者的担忧。自从2月份高点至今，软银的市值已下跌了40%以上。鉴于其巨大的债务负担，以及与没有利润的初创企业的联系，运营着1000亿美元愿景基金的软银容易受到经济冲击的影响。愿景基金将许多最大赌注压在共享经济上，而因为疫情导致数亿人呆在家里并削减旅行支出，导致这个领域遭受重创。孙正义宣布资产出售计划后，软银股价在东京大涨19%。

据悉，软银所持阿里巴巴股份价值超过1200亿美元，是软银未实现价值的最大部分。阿里巴巴发言人没有回复寻求置评的电子邮件。软银在东京和美国的发言人拒绝置评。

报道称，软银出售资产的部分收益将用于一项高达2万亿日元（约264亿新元）的新股票回购计划。