港大研究：冠病患者感染首周体内已有大量病毒 易造成广泛传播

香港大学与玛丽医院专家团队日前发表研究文章，指2019冠状病毒确诊者在感染首周，体内已有大量病毒，容易造成广泛传播，建议扩大深喉唾液检测，尽快找出隐形患者。

据《星岛日报》报道，香港大学医学院教授袁国勇等专家在内的港大及玛丽医院专家团队，在医学期刊《刺针》发表研究文章，其研究发现，冠病患者在感染首周，体内已有大量病毒，但不少人感染初期征状轻微，甚至无病征。

研究也发现，有三分之一确诊病人都出现病毒留在体内长达20多天的情况。在抽取不同样本检测病毒，包括抽痰、验尿及粪便等，研究比较不同的检测结果后发现，病毒抗体在感染后七至十日才出现，因此在病发初期抽血验抗体的方法可能出现“假阴性”。而唾液含有大量病毒，团队认为深喉唾液检测效果较佳，建议​​可以在社区广泛推行测试。

团队也发现，年长患者体内的病毒量高10倍。因应病毒的特性，治疗病人时，适合使用多种抗病毒药物。该研究是根据今年1月22日到2月12日跟进23名确诊病患后得出的结果，研究对象年龄在37到75岁之间。

港大微生物学系临床副教授杜启泓表示，确诊病患初期症状轻微到可能只是少许喉咙痛或少许感冒，“大家不要觉得，我这么小事情，就一定不是2019冠状病毒。与沙斯不同，沙斯（病毒数量）在第二个星期才最高。2019冠状病毒的感染在社区爆发那么厉害，是因为一开始时，病人仍未入院，病毒数量就已经很高。”