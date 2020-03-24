三家美国大报联署公开信要求中国废驱逐记者令

三家美国大报《华盛顿邮报》《纽约时报》和《华尔街日报》的发行人罕见联合签署了一封给中国政府的公开信，要求其废除驱逐其记者的法令。

据《华盛顿邮报》网站报道，该信件将以整版广告的形式在当地时间星期二刊登于这三家的报纸及新闻网站上。信中说：“我们强烈敦促中国政府逆转迫使为我们新闻机构工作的美国人撤离的决定，并从更广泛的角度，缓解在此行动之前对独立新闻机构日益严厉的镇压。”

这些报纸的代表们说，他们相信这是三个新闻机构的出版商第一次针对这样的公开声明合作。

中国外交部上周宣布，驱逐这三家媒体机构的新闻记者。该决定影响了那些新闻证件今年到期的美国公民，这是三十多年来中国驱逐记者最多的一次。中国经常拖延对外国记者，特别是西方国家的外国记者进行委任，但是被驱逐出境是不寻常的。

该驱逐令被广泛视为中美外交紧张关系的最新升级。美国特朗普政府今年2约中旬指定在美国开展业务的五家中国媒体为官方政府实体，受到的监管和审查要比外国记者严格。这当时就引来中国外交部的反弹。

中国隔天就将三名《华尔街日报》的记者驱逐，理由是该报刊登了一篇称中国为“东亚病夫”的文章。

美国又在3月2日回击，命令包括新华社和《中国日报》在内的四家中国新闻机构将其在美国的人员总数减至少了三分之一。

尽管这是对中国政府的公开信，但报纸出版商的声明似乎也针对美国官员。这些报纸主要在美国发行，尽管特朗普在十月份命令联邦机构取消对《华盛顿邮报》和《纽约时报》的订阅。

出版商在信中说，由于全世界都在寻求有关中国在抗击冠状病毒方面的信息，因此如今在中国失去新闻工作者尤其不受欢迎。

他们说，在此时驱逐记者“特别有破坏性与鲁莽的。” 因为，世界正继续努力控制疾病，这场斗争将需要可靠的新闻和信息的自由流通。

他们在结尾中写道：“在超级大国之间的紧张关系中，新闻业通过向领导人和公民提供重要的信息和意识，告知他们在生活和决策方面的讯息，从而增进强大而充满信心的社会氛围，即便，或者尤其是在政府面临挑战的时候。我们认为，让新闻记者做他们的工作无疑符合两国人民及其领导人的利益。”