台湾外交部称受邀参与世卫大会可能性微乎其微

台湾外交部今天（23日）表示，世卫（WHO）秘书处尚未做出决定是否因疫情取消世卫大会（WHA），但举办实体会议可能性逐渐降低，虚拟会议、延期至秋天或取消都是可能选项。但台湾外交部表示，世卫主动邀请台湾出席的可能性仍“微乎其微”。

据《自由时报》报道，第73届世卫大会原订5月17至21日在瑞士日内瓦举行。台湾外交部国组司司长陈龙锦今天出席例会时说明，关于WHA是否仍如期举行一事，目前WHO秘书处仍然在广泛征询意见当中，理论上将经过执委会程序决定，但目前尚未做出决定。

陈龙锦表示，一般而言，世卫会在大会60天前、也就是即约3月中旬寄发邀请函给各会员国，但今年到目前为止，邀请函都还没寄出。

陈龙锦透露，据了解，因疫情影响，如期在日内瓦举行实体会议的可能性逐渐降低，虚拟会议是非常可能的替代方案，至于维持在5月举办或是延期到秋天都有可能，取消也是可能性之一，外交部会持续注意密切发展并妥善因应。

先前台湾专家曾以线上形式参与世卫专家会议，若是以虚拟会议形式进行，我方将如何争取参加？陈龙锦则回答，以往没有这种情形，因此相关细节与安排目前都还未定。专家会议时台湾是直接向世卫表达希望参与，最后以线上形式参加。

陈龙锦也坦言，世卫主动邀请台湾出席大会的可能性“微乎其微”，将持续请友邦和理念相近国家做幕后洽助工作，希望世卫、特别是秘书长方面，能够邀请台湾参与。