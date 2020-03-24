中国多地政府发亿元消费券　官媒：有活干有钱挣比消费券紧要

为进一步提振消费信心、助力复工复产，近日中国多地政府发放几千万元到上亿元不等的消费券。

综合《上海证券报》、新华社和《人民日报》海外版旗下的账号“侠客岛”的报道，后天开始（26日），广西将通过支付宝发放亿元消费券，定向鼓励本地消费者。此前，南京、合肥、浙江、济南等多地也先后宣布将发放消费券。

其中，山东济南一马当先，于3月2日推出2000万元（人民币，下同，约400万元新元）文旅消费券，可在景区、旅行社、影院、演艺场所、书店等场所使用。此后，辽宁、河北、浙江等省份均在全省范围印发文件，其中辽宁和浙江发放文旅消费券，河北发放体育消费券。

江苏南京则在3月13日推出了力度空前的消费券方案。其消费券总额为3.18亿元，包括七大类。其中，困难群众、工会会员、乡村旅游等三类消费券，按系统内有关要求发放，餐饮、体育、图书、信息等四类电子消费券共计5000万元，采用多批次网上摇号方式公开发放，且不限户籍。

南京市大数据中心的统计数据显示，截至22日报名截止，预约成功人数超过202万人，累计申请消费券540余万张，其中餐饮券最多，超过183万张。

据报道，消费券是各地政府联合阿里巴巴、支付宝共同针对当地实际情况、商业布局、消费者旺盛需求类型等，精准制定的电子抵用券，分不同行业、不同金额，是一种促进服务业数字化升级的新方式。消费者申领后，可在使用支付宝付款时，直接抵扣。

不过，“侠客岛”今日发文质疑消费券的作用，并指出“让大家有活干、有钱挣，可能是比发放消费券更迫切的需求”。

该文章指出，2008年国际金融危机后，因外贸企业倒闭、工人失业造成的消费受挫，浙江杭州在2009年派发总额9.1亿元的消费券，保障特定群体民生所需，供应了当地市民的日常生活所需。

文章指出，发放消费券应是经济不景气导致社会消费明显减弱时，用于提振消费能力的方式。不过现在，各地派发消费券，多半不是为了保障特定群体民生所需，而是希望促消费、拉动经济增长。

对此，该文引述专家分析指，消费券的确是短期内促进消费的手段，但未见得实施短期刺激政策后能立竿见影。此外，消费券的作用大小取决于当地的疫情防控措施。北京大学经济学院教授、国民经济研究中心主任苏剑说，当人民生活恢复正常，消费才能真正恢复。

文章指，消费复苏离不开消费能力的提升，与居民是否拥有稳定持续的收入有关。从这个角度讲，推进复工复产、防止企业大规模倒闭、充分激发生产力，可能是比发放消费券更迫切的需求。