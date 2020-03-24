贺一诚呼吁澳门博彩企业：疫情下应承担更多社会责任

澳门特区行政长官贺一诚今日（24日）表示，为应对疫情，特区政府已推出八间医学观察指定酒店，但至今仍无法借用任何一家博彩企业的酒店，感到十分失望，呼吁博彩企业疫情下应承担更多社会责任。

据香港中通社报道，贺一诚今天在特区政府总部召开记者会，公布澳门最新新疫情及防范措施。贺一诚表示，经过澳门全体市民、医护人员及保安部队等的共同努力，澳门早前有连续40日没有新增确诊病例，这是来之不易的成果。但自3月15日至23日，澳门出现了15例输入性个案，政府面临着很大的压力。感谢回澳学生及家长对政府防疫工作的配合，接受集中隔离，减少病毒进入社区风险。

贺一诚称，早前博彩企业在暂停营业的15日内，保持员工有薪假期，同时捐献防疫物资给政府或有关团体，对此他表示感谢。然而，令他感到失望的是，为应对疫情隔离，特区政府已推出八间指定酒店，但至今仍无法借用任何一家博彩企业的酒店。

他指出，这次疫情是对政府管理团队的大考，也是对六大博彩企业的大考。博彩企业要负起的社会责任，不只是在报纸上作宣传或送物资，而是当社会有重大问题时，大家共同面对、共同承担，为社会所需共同负起更多责任，“澳门人会看在眼里，记在心头。”

“在防疫工作上，特区政府需要不断检讨及完善。” 贺一诚坦言，寻找合适酒店作医学观察很困难，但政府一直努力并尽责任做好相关工作。特区政府向澳门市民保证，会不惜成本做好防疫工作。

关于疫情对澳门经济的冲击，贺一诚强调：“澳门一定可以承受这个冲击，因特区政府有过去20年留下的财政储备。今年400亿澳门元（约73亿新元）的财政赤字是因为加大基建、医疗开支所致，只不过是暂时性的。政府有能力应付经济下滑，请大家放心。”