入境中国旅客妨害检疫负刑责 不分国籍

中国最高人民法院和最高人民检察院今日（24日）回应媒体表明，2019冠状病毒疫情防控期间，只要在出入中国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用中国法律，不分国籍。

据北京头条报道，中国最高人民法院研究室主任姜启波、最高人民检察院法律政策研究室主任高景峰今日联合回答记者提问，在问到实践中如何准确适用妨害国境卫生检疫罪时，两高回应，妨害国境卫生检疫罪的犯罪主体包括自然人和单位，无论是中国公民、外国公民，或者无国籍人，只要在出入中国国境的过程中实施妨害国境卫生检疫的犯罪行为，都应当适用中国法律，适用统一的司法标准，依法追究刑事责任。

《“五部门”意见》明确检疫传染病染疫人、染疫嫌疑人拒绝执行卫生检疫或处理措施、隐瞒疫情或者伪造情节的，属于妨害国境卫生检疫行为。

此外，染疫人或者染疫嫌疑人以外的特定主体也可能实施妨害国境卫生检疫行为。比如，出入境交通工具上发现有染疫人或者染疫嫌疑人，交通工具负责人拒绝接受卫生检疫或处理。

两高也指出，妨害传染病防治罪与妨害国境卫生检疫罪有所区别。前者为拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施的行为，适用于在中国境内的卫生防控防治环境。

后者则是拒绝执行中国国境卫生检疫机关依照国境卫生检疫法，提出的检疫措施的行为，适用于在出入中国国境时的卫生防控防疫环节。

此外，妨害传染病防治罪中的“甲类传染病”为甲类传染病或者按照甲类传染病管理的传染病，妨害国境卫生检疫罪中的“检疫传染病”为鼠疫、霍乱、黄热病以及中国国务院确定和公布的其他传染病。

两国提到，中国国家卫生健康委员会已将2019冠状病毒疾病纳入《传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施，并将该疾病纳入《国境卫生检疫法》规定的检疫传染病管理。因此，入境人员妨害冠病疫情防控的，可能在不同时间段分别涉及妨害传染病防治罪、妨害国境卫生检疫罪。

行为人在入境时拒绝执行国境卫生检疫机关的检疫措施，引起冠病传播或者有传播严重危险的，构成妨害国境卫生检疫罪。行为人在入境后拒绝执行卫生防疫机构的防控措施，引起冠病传播或者有传播严重危险的，构成妨害传染病防治罪。如果行为人既有拒绝执行国境卫生检疫机关检疫措施的行为，又有在入境后拒绝执行卫生防疫机构防控措施的行为，同时构成妨害传染病防治罪和妨害国境卫生检疫罪的，一般应当依照处罚较重的规定定罪处罚。