云南临沧外出务工者感染汉坦病毒死亡：既往无此类病例

一辆载有云南省临沧市务工人员的大巴车，在途经陕西省宁陕县时有一人出现不适，经救治无效死亡。死者汉坦病毒核酸检测为阳性，此前临沧市未出现此类病例。

据陕西安康市宁陕县昨晚（23日）通报，当日凌晨4时许，山东荣成鲁阳水产食品有限公司租赁大巴车，于云南临沧孟定镇接务工人员返回山东务工。车上有两名司机、一名医务人员和30名务工人员。在途经该县时，随车医务人员发现田某某出现不适后，拨打求助电话。

急救中心人员赶到时，从高速路服务区将田某某等四人接至县医院急诊科，对田某某进行救治，对两名发热人员和一名陪同人员按照2019冠状病毒疾病救治规范流程进行检查。同时，对同车其他29人全部落实就地医学观察措施。

当天7时许，患者田某某救治无效死亡。经安康市疾控中心对死者、两名发热人员和一名陪同人员首次冠病核酸检测为阴性，死者田某某汉坦病毒（出血热）核酸检测为阳性，同乘其他人员的核酸检测正在采集送样。

目前，宁陕县已向山东、云南相关市县发出了通报。

另据云南省临沧市政府网站今日消息，接通报后，临沧市委、市政府高度重视事件调查处置工作，成立了由政府分管领导任组长的调查处置工作领导小组和六个工作组，负责统筹事件调查处置工作，派出了工作专班赶赴宁陕县做好相关处置工作。云南省卫生健康委立即派出专家组赶赴临沧指导开展工作。

消息指，汉坦病毒归属布尼亚病毒科，可引起汉坦病毒肺综合征和汉坦病毒肾综合征出血热，临沧既往无此类病例报告。

汉坦病毒主要有五种传播途径：一是呼吸道传播，鼠类携带病毒的排泄物形成气溶胶飘散在空气中，通过呼吸道而感染人类；二是消化道传播，人类进食了被鼠类携带病毒的排泄物所污染的食物，经过口腔或者人的胃肠道黏膜而感染；三是接触性传播，被鼠咬伤或者破损伤口接触了带病毒的鼠类排泄物、血液后感染；四是垂直传播，孕妇感染了出血热病毒后经过胎盘感染胎儿；五是通过相关媒介传播。

预防控制汉坦病毒（出血热）主要采取“环境治理、灭鼠防鼠、疫苗接种、个人防护”的综合性防制措施，针对个人主要采取避免与鼠类及其排泄物、分泌物接触，对高危人群可应急接种疫苗。