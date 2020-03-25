李克强：千万不能为追求零报告而瞒报漏报

中国国务院总理、中央应对疫情工作领导小组组长李克强昨天（23日）在领导小组会议上说：“各地要实事求是、公开透明发布疫情信息。”

据《环球时报》报道，李克强说：“实事求是是指有针对性地做好防控，一旦发现疫情，第一时间进行精准管控，把病例和可能传播的场所控制在有效范围；公开透明就是指发现一例报告一例，是什么就是什么，不得瞒报漏报。”

李克强指出，当前，以武汉市为主战场的全国本土疫情传播已基本阻断，但零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，加之疫情在全球出现大流行，形势依然复杂严峻。国内外流行病学专家通过建立各类数据模型，对疫情走势进行科学研判，普遍认为，此次疫情不大可能像当年SARS那样突然消失。因此，我们必须做好更加艰巨、更加持久的疫情防控思想准备。

“从当前疫情形势看，国内外专家们的分析是有科学依据的。” 他说：“这为我们防控工作提出了更加严峻的挑战。虽然目前国内本土疫情传播已基本阻断，但这并不意味着零星散发病例就不再出现。必须把‘早发现、早报告、早隔离、早治疗’的防控措施落实到位，坚决遏制疫情在局部、甚至更大范围再次爆发。”

李克强指出，目前全国大部分地区连续数日新增确诊病例零报告，这当然是人民群众期盼的。但要切记，疫情统计数据一定要及时真实准确，千万不能为追求零报告而瞒报漏报。

李克强强调，传染病防控必须始终坚持实事求是、公开透明的原则，这样人民群众就会增加警惕性和主动防范的自觉性，反过来这也有利于防控措施落实到位，进而防止疫情出现反弹。