美方称中美首阶段贸易协议农业条款落实获进展

美国农业部（USDA）和美国贸易代表办公室（USTR）当地时间周二（24日）表示，美国和中国在实施2月14日生效的第一阶段贸易协议的农业相关条款方面已取得进展。

据路透社报道，在一份联合声明中，他们列出了一系列有助于增加美国牛肉、家禽和其他农产品对中国出口的措施，并表示美国的食品和农产品出口得益于中国的关税减免。

“这些举措表明，中国正在朝着实施第一阶段协议的正确方向前进，”美国农业部长珀杜表示，“我们将继续与中国合作，确保其完全履行承诺，并期待在我们继续进行双边讨论的同时看到进一步的改善和进展。”

作为1月15日签署的协议的一部分，北京同意将其对美国农产品的购买规模增加近一倍，并降低几项美国政府所说的限制其进入利润丰厚的中国市场的农业贸易壁垒。

之后，中国承诺，如果美国发现禽流感病例，不会全面禁止美国家禽进口，只暂停从发现病例的州进口。

由于美国爆发高致病性禽流感，北京于2015年1月禁止进口美国家禽和鸡蛋，令2013年价值5亿美元的家禽对华出口市场关闭。该禁令于2019年11月解除。

中国最近还增加了对美国农产品的采购，包括自2017年以来首次购买硬红冬小麦，以及进行了自2013年以来最大规模的美国玉米采购。

但大豆等关键产品的进口仍远低于贸易战爆发前水平。大豆是美国第一大农产品出口品种。

根据美国农业部的数据，截至3月中旬，中国采购的去年收割的美国大豆总量约为1210万吨。而2017年同期，中国购买了近3500万吨。