中国卫健委专家称疫情发生时去武汉未见到省市主要领导

中国国家卫健委高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学首席科学家曾光昨天（24日）说：“这次武汉疫情发生时，当时我们到武汉，没有见到省市主要领导，没有让我们的声音让他们及时听到，这是遗憾。”

据健康时报网报道，曾光昨天做客人民日报客户端、健康时报主办的《人民名医》，就冠状病毒疫情趋势研判接受采访。他说，对于1月23日武汉宣布封城这一决策，不是某个人提出的，是专家组共同讨论的结果，对于封城，专家组的观点是一致的，包括钟南山院士的在发布会上的结论，也是代表专家组的意见。

曾光教授表示，回顾2003年的SARS之战的经验，其中一个非常重要的来自当时专家组成员直接跟决策者对话，可以直接听到专家组的声音，并能被采纳。“这次武汉疫情发生时，当时我们到武汉，没有见到省市主要领导，没有让我们的声音让他们及时听到，这是遗憾。”

他透露，当时提武汉封城的建议的时候，当时全国病例数只有300余例，封城时比提建议的时候翻了一倍。为什么采取封城这么果断的措施，后续还会出现这么多病例。这是因为在封城之前病毒有个潜伏期，大约半个月左右，再刹车，半个月的能量要释放出来，有了之后的情况。

此次疫情发生后，国家卫健委成立高级别专家组，组长为钟南山院士，成员包括高福、李兰娟、袁国勇、曾光等。在1月20日，他们曾就疫情情况答记者问。

当时曾光说，“疫情现在处于早期，必须得加强防控措施，让每个老百姓都知道。我们知道春节人口流动是很重要的一个因素，我们希望人群现在能不到武汉去就不去，武汉人能不出来就不出来。这不是官方的号召，是我们专家组的一些建议。”