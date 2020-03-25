曾捐口罩的日本市长盼“有剩返还”　无锡返捐十倍

日本爱知县丰川市与中国江苏省无锡市新吴区为友城关系，早前向新吴区捐赠口罩的丰川市如今物资告急，其市长盼对方“有剩返还”，新吴区得知后反捐10倍量的口罩。

综合澎湃新闻、联合新闻网的报道，2月上旬，丰川市曾向新吴区捐赠了4500个口罩及防护服等抗疫物资，积极支援新吴区的疫情防控。不过，现在日本包括爱知县的东海地区疫情扩散，面临口罩荒，丰川市市长竹本幸夫开始后悔早前捐赠口罩，并希望新吴区如果还有剩的话，请归还丰川市。

丰川市一名20多岁、任职丰田汽车公司的男性在3月22日确诊，加上爱知县疫情有扩大的情况，让竹本幸夫担心市府职员等所需的口罩5月将见底。

竹本幸夫说：“终于（疫情）来临了。当初认为对方因苦于没口罩而伸出援手，但现在看到丰川市市面上没口罩，觉得当初自己的判断太天真、需反省。或许现在这么说，于事无补…”

无锡市新吴区获悉后，组织了反向捐赠。新吴区委宣传部官方微博昨日（24日）发布微博称，得知丰川市口罩库存不足后，新吴区筹措了五万个口罩向丰川市进行了返捐，并已于24日由快递公司分批发出。

新吴区在发给丰川市的口罩包装纸箱也写上“一衣带水，源远流长，隔海相望，樱花满开，众志成城，战疫必胜”几行字。

据悉，两地于2009年正式缔结友城关系。据新吴区委宣传部官博此前报道，在两地结为友城十周年的2019年7月时，时任丰川市副市长的竹本幸夫曾率队到访新吴区，双方围绕教育、文化等领域展开了交流与合作。

不过，据报道，不少日本网友在社交媒体直言，竹本幸夫此举有些令人尴尬。但也有日本网民看到中国政府现在用捐赠口罩给外国展开救援外交，很不是滋味。