王毅：应推动二十国集团团结抗疫

中国国务委员兼外长王毅昨天（24日）应约同印尼外长蕾特诺通电话。王毅表示，中国和印尼都是二十国集团重要成员，面对疫情前所未有的挑战，双方应共同推动二十国集团加强团结协作，携手发出一致正面声音，并为其他国家抗疫提供支持，共同为全球公共卫生安全作出贡献。

据中国外交部网站的消息，王毅表示，当前疫情在全球多点暴发，成为国际社会共同面临的重大挑战。当中国疫情最严重的时候，佐科总统专门同习近平主席通话表达支持，印尼政府和社会各界捐款捐物，中方不会忘记。

王毅说，我们对印尼目前面临的疫情感同身受，向印尼政府和人民表示诚挚慰问和坚定支持。中国愿同印尼方进一步开展疫情防控合作，向印尼提供的援助物资今天已经起送。我们也愿协助印尼在华采购抗疫物资，并与印尼及其他东盟国家分享抗疫经验。相信在佐科总统领导下，印尼人民一定能够战胜疫情。

蕾特诺祝贺中国有效控制疫情，高度赞赏中国向包括印尼在内的各国分享应对疫情经验并提供医疗物资帮助，表示这体现了中国作为负责任大国的担当。蕾特诺介绍了印尼疫情防控最新进展，表示印尼愿借鉴中方经验，同中方进一步密切抗疫合作。蕾特诺说，病毒没有国界，将疫情政治化不利于全球团结协作抗击疫情。印尼愿同中方加强地区和国际抗疫合作。