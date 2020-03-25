港交所前高层涉贪污915万港元被起诉

香港廉政公署今日（25日）通报，香港交易及结算所有限公司一名前高层因涉嫌就数间公司的上市申请，贪污915万港元（约170新元），今早被落案起诉。

据香港廉政公署官网上的通报，港交所上市部首次公开招股审查组前联席主管杨金隆，被控一项公职人员接受利益以及一项公职人员行为失当共两项罪名。案发时，杨金隆是其中一名负责监督港交所上市部首次公开招股审查组工作的联席主管，该组共有两名联席主管。杨金隆负责审阅首次公开招股申请，以确保申请符合要求。

上市顾问林楚华也在今早一起被起诉，他被控一项向公职人员提供利益罪名。案发时，林楚华是一名上市顾问，向有意提出首次公开招股申请的公司提供建议和协助。

案情指，在2017年6月20日至2019年4月30日期间，林楚华把合共915万港元的款项转账予杨金隆的妻子。身为公职人员的杨金隆却没有向港交所申报或披露，涉嫌对对港交所隐瞒此事。此外，杨金隆也涉嫌在处理及审阅多项林楚华参与的首次公开招股申请时，没有申报利益冲突情况以及没有避免参与该等首次公开招股申请的讨论及决策过程。

另一项贪污控罪指，杨金隆涉嫌于或大约于2017年12月21日，无合法权限或合理辩解而从林楚华接受200万港元（约37万新元）的款项，作为倾向于或保持倾向于优待申酉控股有限公司首次公开招股申请的诱因或报酬。

两名被告将于今日早上被带被往西九龙裁判法院应讯。