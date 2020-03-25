华春莹再“开火”反呛美国国务院发言人

中美两国近日为新闻自由一事频频隔空交火，中国外交部发言人华春莹今日（25日）凌晨又在推特反呛美国国务院发言人奥尔塔古斯（Morgan Ortagus），质问美国驱逐中国驻美记者是在怕什么，且暗指美方欲将中国禁声，是要承担后果的。

据华春莹官方推特显示，她今日凌晨发布三篇推文，回应奥尔塔古斯3月24日针对中国新闻自由发表的言论。奥尔塔古斯的推文说，“中国驱逐美国记者这令人恼怒的行为，使来自武汉的可靠消息被阻断”，而面对冠状病毒疫情，这些被中国压制的人，从未如此需要被世界听见。“记者必须能公开且自由地运作。”

对此，华春莹指出，自2018年起，美国已拒绝29名中国记者的签证申请，今年美国国务院又宣布驱逐60名中国记者的规定。作为反制措施，中国才取消一些美国记者的工作证。

华春莹更一连提出三个问题，指：“美国现在指控中国阻断信息流通的渠道，不过在他们驱逐60名中国记者时，到底在怕什么？他们在尝试掩盖什么？他们难道真的相信可以毫无后果的，将像中国这样的国家禁声吗？”

华春莹也在推文中质疑，一些美国官员指中国记者由于为中共说话，因此不能算真记者，“那我们是否可以说，为共和党说话的美国记者不是真的记者？”

她强调，真正的标准应该是客观性、公正性，而不是意识形态上的偏见。