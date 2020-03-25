呼和浩特关集体食堂鼓励“下馆子”引争议

“呼和浩特关闭集体食堂，鼓励到外就餐”的消息近日引起热议。呼和浩特疫情防控指挥部工作人员处前天（23日）表示，含消息的文件属实，但落实由各单位自行酌量安排。有当地事业单位职工表示，单位集体食堂今天（25日）正常开门。

据《新京报》报道，互联网本月21日热传一份落款为呼和浩特市应对疫情防控工作指挥部的文件，要求从3月23日起，“各旗县区、经济开发区，市各部委办局、各人民团体、各大企事业单位食堂暂时关闭。干部职工不得将外卖带到机关就餐。鼓励干部职工到餐饮企业用餐，传递安全信息，恢复群众信心，引导广大群众到餐馆消费，帮助餐饮企业渡过难关。”

呼和浩特新冠疫情防控指挥部工作人员表示，该文件属实，但落实由各单位自行安排，“文件这么出了，但落实的情况和落实的力度还要由各个单位自己酌量安排。”

对于政策是否具有强制性等问题，该工作人员表示自己未参与政策制定，不了解具体情况。

按照文件，3月23日是政策执行的第一天。据悉，目前呼和浩特市部分企事业单位食堂尚未关闭。

当地某事业单位职工表示，他们没接到任何通知，“应该还在开”。另有某国务院直属事业单位驻内蒙古机构的职工表示，其单位虽不属于文件要求的当地单位，但驻地在呼和浩特，也关注到了这个消息，“今天看单位食堂仍然开门，可以正常就餐”。