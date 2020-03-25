台行政院：滞武汉台人不取消注记 可搭指定航班回台

湖北自今天起开放对外交通，武汉市将在4月8日解封，不少滞鄂台湾人盼台湾政府可取消注记，但台湾行政院今天指，大陆疫情不透明，不会取消武汉台湾人的注记，但可采血友病童模式，搭指定航班回台。

据联合新闻网报道，台湾行政院发言人尤达卡（Kolas Yotaka）今日透露，昨晚行政院副院长陈其迈召开跨部会会议，讨论武汉台人返台的相关事宜。

尤达卡表示，行政院与中央流行疫情指挥中心态度一致，武汉台湾人返台的方式不变，因为大陆疫情资讯不公开透明，在无法确认大陆疫情的前提下，为保护所有台湾人的健康，不会取消武汉台人的身分注记。滞武汉的台湾人仍须搭乘包机，但可采取日前血友病童模式回台，在登机前后做好检疫与防护。

尤达卡说，所谓的血友病童模式，就是像之前返台的血友病童母子，前往目前仍有飞往台湾航线的城市，自费搭乘既有航线的“指定航班”回台。指定航班将由台湾派人前往，在登机前进行检疫，机上也要做好防护措施，同时也会通知其他旅客，回台后也须集中检疫14天。

据了解，政府规划武汉台人搭乘指定航班回台后，因已做好防疫措施，将可取消身分注记。

另据《自由时报》报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今日也说，他昨天看了一下大陆的做法，认为应该不是完全放宽，而是有一定的交通管制，不同城市间有不同规定。陈时中认为，应先观察内部风险，为了谨慎起见，还是要有注记的必要。

另外，陈时中也指出，台商回台仍要以“包机”为主，不排除有定点定时排班，希望把风险框定在一定范围内。他透露，未来还要有相关谈判，包括海基会和陆委会，这些台商回国后还会要集中检疫，这不是处分他们，而是风险还没有去除。

对于指挥中心和行政院对于台商包机回台不同调，陈时中说，当地管控“当然要听行政院的”，他说，疫情指挥中心对疫情管控有自主权，但台湾管控仍要以行政院为主，政府有一定的指挥体系来执行业务。

台湾前总统马英九办公室早前呼吁，政府若无法促成第三次武汉包机，就应立即解除滞留湖北国人的身分注记，撤销“黑名单”，让他们可以自行搭机返国。