中国三地推行周休2.5天刺激消费

中国国内旅游业受疫情冲击，为了促进文旅消费，部分地区相继提出2.5天假期制，刺激消费。

据中新经纬报道，根据中国旅游研究院测算，2020年一季度及全年，中国国内旅游人次将分别下降56%和15.5%，收入分别下降69%和20.6%；预计全年同比减少旅游9.32亿人次，减收达1.18万亿人民币（约2400万新元）。

为应对上述情况，3月以来，浙江、江西及甘肃省陇南市三地相继推行2.5天假期制，其中江西省和陇南市要求鼓励、引导职工外出度假和旅游，而浙江省则未提及类似要求。

具体看来，江西省率先提出了二季度试行周末2.5天弹性作息，积极引导民众周末外出休闲度假。江西省文化和旅游厅相关负责人进一步说明，弹性作息实际上是一种“调休”的形式，不是要缩短每周法定工作时间、周五下午直接安排放假，而是将周五下午工作时间安排到其他工作日中，使周五下午腾出来与周末结合外出休闲度假。

甘肃省陇南市也在江西之后开始鼓励休假消费，要求每周星期五下午各行政事业单位在完成工作任务、安排好值班人员的情况下，可以鼓励其余职工休假旅游。此外，应严格落实带薪休假制度，不得以任何理由取消或减少干部职工休假。

此外，浙江省在昨天（24日）的通报中提到，鼓励实施一周4.5天弹性工作制，支持有条件的机关、社会团体、企事业单位落实带薪休假制度。

据报道，受访专家指弹性工作制可增加闲暇时间，活跃经济。华融证券宏观经济研究员黄羽指出，目前疫情正在全球范围内爆发，未来外需将持续低迷，扩大内需是中国提振经济的主要手段。出台4.5天弹性工作制主要是为了增加闲暇时间，鼓励消费。

中国民生银行研究院研究员郭晓蓓也说，优化休假安排，远不止激发消费需求这一个好处。预计这一新政将会在很大程度上，释放居民消费潜力，活跃经济促进社会发展。

实际上，2015年中国国务院针对进一步促进旅游投资和消费的若干意见中也有提到鼓励弹性作息，有条件的地方和单位可根据实际情况，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。

近几年，重庆、安徽、陕西、贵州、福建、浙江、广东等10多个省份都出台了鼓励休假2.5天的意见。

江西省吉安市早前提出，自2016年4月1日起开始实行休假2.5天，每年从4月1日至10月31日实行周五下午弹性作息制度，原则上每名工作人员一个月可享有两次周五下午调休安排。上饶市则提出，在每年的6月1日至8月31日实行弹性作息制度。

黄羽指出，在目前中国国内外经济下行压力加大背景下，预计未来可能有更多的省份出台类似的消费刺激政策。中泰证券研究所高级经济学家、政策专题组负责人杨畅则说，该政策反映了进一步刺激消费的积极姿态，尤其对休闲旅游度假等产业形成一定的刺激作用。至于是否有其他省份跟进，杨畅指，要看其他省份的具体情况，把握生产与休闲之间的平衡点。