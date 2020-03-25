中国美国商会调查指在华美企对复苏愈加悲观

中国美国商会最新调查显示，在中国的美国公司对他们从疫情中反弹的速度越来越悲观，目前正常工作水平只恢复不到四分之一。

据彭博社报道，疫情的暴发，以及政府为遏制其自1月下旬蔓延而做出的努力，使整个中国的许多商业活动中断了。 在接受调查的119家美国公司中，有一半表示“收入大幅下降”，有一半以上表示，如果无法在4月底之前恢复正常工作水平，他们预计今年来自中国的收入将下降。

在接受商会调查的公司中，只有22％的公司表示它们已恢复正常，而四分之一的公司预计将在4月底之前恢复正常。另有22％的公司表示，他们预计整个夏季还会有更多的延误。

尽管样本量很小，而且外国公司不代表整个经济，但恢复率远低于官方的说法，官方声称90％以上的制造业公司和60％以上的服务公司正在恢复工作。

这项于3月13日至18日进行的调查显示，与2月份的先前调查相比，公司的前景更为悲观。几乎40％的人表示对其产品的需求下降，而2月份为22％。

但是，不确定性尚未严重影响该年度的计划，至少对于大型公司而言。 40％的受访者表示，他们不会改变对中国的计划投资，比上个月的调查上升了17个百分点。 低于该标题数字的公司中，员工人数少于250人的公司中有45％表示将削减计划支出，而规模超过该规模的公司中有一半将保持其计划不变。