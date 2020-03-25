海外人士今起禁止入港 香港昨日访客人数翻倍

香港特首林郑月娥周一（23日）宣布今日起乘飞机来的非香港居民不准入境，许多人趁昨日最后的机会入境香港，海外访客人数比前天高逾一倍。

据香港01报道，自港府于3月19日实施外地入境须强制检疫14日措施后，入境旅客数目大减，但香港周一宣布的新检疫令使昨日入境人数激增。香港入境处数据显示，昨日大陆及其他旅客入境数字创自19日以来的新高，共2246人。当中其他访客达1809人，比周一高逾一倍。

另外，今日起所有从澳门、台湾入境人士，包括香港居民和非香港居民，均需接受14天强制检疫，导致昨日经港珠澳大桥入境的人次也创自3月19日后新高，比前日增加约67%，当中近90%为港人，达7851人次。

昨日共有14783人入境香港，当中以港珠澳大桥最多，共8840人次，比前日增加约67%。其他旅客人次则为942人，同样是六日来新高，而达88%入境人次为港人，港人入境人次也创自3月19日新检疫令生效后最高。

而港珠澳大桥出境人次方面，昨有7199人次出境，当中香港居民、大陆访客及其他访客，则分别有6050、67及1082人次。

在机场的出入境方面，昨共有4416人次入境，当中其他访客入境人次为855，为新检疫令生效后最高；但香港居民入境人次则是新检疫令后最低，仅3488，比周一跌约23 %。而昨机场出境方面，共有858人次出境。

而在深圳湾方面，昨共有1527人次入境，与过往数日相若。香港居民、大陆访客及其他访客的入境人次分别为1198、317及12人次。出境方面，昨共有2647人次经深圳湾离港。