中国外交部：中外疫情防控视频会议已在地域上实现全球覆盖

中国外交部今日（25日）透露，迄今已和100多个国家及多个国际组织，举行了近20场专家视频，相关视频会议已在地域上实现了全球的覆盖。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽在今日例行记者会上介绍，据不完全统计，截至目前，中方已经先后同东北亚、南亚、中东欧、非洲、拉美和加勒比以及南太等地区的100多个国家，以及东盟、欧盟、非盟、上合组织、加共体等国际组织，举行了近20场专家视频。

耿爽说，最近的一次会议是昨天中方同拉美及加勒比国家中全部的中方建交国，以及尼加拉瓜等25国的200多名专家和官员举行的视频会议。至此，中方组织的相关视频会议，已经在地域上实现了全球的覆盖。

至于视频会议的内容，耿爽透露，中方从2019冠状病毒疾病疫情的流行病学特征、防控策略、临床诊治、密切追踪等各个方面分享中方经验做法，为外国同行提出建议。

耿爽也称，外方与会代表均对中方及时组织视频会议表示感谢，并认为会议透明开放、信息量大、专业性强。目前，中方仍在陆续地收到来自许多国家要求召开视频会议的请求，中方有关部门正在加紧统筹协调。

他进一步介绍，除了举办视频会议以外，中方还发布了七版冠病诊疗方案、六版防控方案，已翻译成多国文字，与世界卫生组织以及国际社会进行分享。

耿爽强调，大规模传染性疾病是人类共同面临的重大非传统安全威胁。各国命运相连，只有团结一致才能共克时艰。中方秉持人类命运共同体理念，本着公开透明以及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，积极同有关国家和地区组织进行沟通、协调、合作，分享中方的经验。