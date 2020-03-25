小米、OPPO等智能手机工厂在印度停工

多家智能手机品牌配合印度政府防疫政策，近日陆续暂停其在印度工厂的运作，包括OPPO和小米在内的中国品牌。

据澎湃新闻报道，富士康今日（25日）的消息指，其印度厂区即日起暂停运作至4月14日，后续复工时间依政府公告而定。

OPPO昨日也确认，其印度工厂因响应印度政府的相关政策而暂停运作，工厂何时复工还没有准确消息。Vivo在印度的工厂则在3月23日就已停产，公司同时要求非工厂工作人员在家办公。

此外，联想证实，其印度工厂在3月23日接到政府要求暂时停工至4月15日。联想称，目前除了印度工厂，其余的海外工厂暂时没有受到明显的影响。

小米也加入了停产行动中，并称将遵循印度政府的封锁令。小米印度公司称：“公司办公室、仓库、服务中心、小米之家和制造厂等每个设施都将遵守封锁令。与此同时，我们将24小时警惕地监控局势。”

据《今日印度》报道，韩国三星也已经停止在印度诺伊达地区工厂的生产，并与OPPO和Vivo同样将在短期内会见印度北方邦政府官员，讨论未来的行动方向。

不过，电信设备制造商爱立信和诺基亚在印度浦那和金奈的工厂仍然在继续生产。爱立信发言人说：“继续进行生产是获得了印度政府相关部门的豁免。” 他也称，爱立信在浦那的工厂将基于社交距离原则工作，即只有一半的工人会上班。