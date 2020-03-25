台湾三大产业景气连续两个月下滑

台湾经济研究院今日（25日）发布的2月景气动向调查结果显示，台湾制造业、服务业与营建业营业气候测验点同步下滑，皆为连续两个月下滑，研究机构也下调了对台湾2020年经济增速的预测。

综合《联合报》、中新社报道，台经院院长张建一指出，2019冠状病毒疾病疫情扩散至世界各地，使得2月亚洲制造业景气全面萎缩。此外，近期国际油价崩跌，使得全球金融市场剧烈震荡，恐慌情绪持续蔓延。

调查显示，2月制造业营业气候测验点为88.73，较上月下滑5.31点，创2019年1月以来新低；服务业为86.09，较上月下滑3.79点，创2016年9月以来新低；营建业为90.02，较上月下滑5.7点，创2017年6月以来新低。

报道指，疫情升温延后大陆开工进度，令2月中国大陆制造业生产表现低迷，连带影响台湾产业的需求下滑，加上国际油价持续走低，使得权重较大的电子机械业、化学工业与运输工具业厂商看坏当月景气的比例较高。此外，疫情扩散至欧美，恐不利于终端需求，影响制造业厂商对于未来半年景气看法多以持平与转差居多。

服务业也受到疫情干扰，国际航班大幅缩减，来台人潮骤降，台湾民众也减少公共场所群聚意愿，使得多数的零售业、餐旅业与运输仓储业厂商看坏当月景气，未来半年预估来台旅客观光与台湾住宿短期内恐难以恢复。

营建业受惠于春节过后各工地陆续投入兴建，基建投资动能相对稳健，加上2月台湾建物买卖移转件数明显成长，短期内尚未见到疫情冲击。不过，有鉴于疫情趋于扩大，将同时影响民众看屋意愿、不动产开发商的推案进度，导致交易量的表现恐将未如预期，多数的不动产业者看坏未来半年景气。

另据中央社报道，元大宝华综合经济研究院今日公布最新经济预测，将2020年台湾经济增长率大幅下修0.7个百分点至1.5%，远低于台“主计总处”2月公布的2.37%。该研究院预测，今年台湾第一季至第四季经济增长率分别为1.1%、1.12%、1.55%和2.18%。

该研究院董事长梁国源表示，2020年经济前景得看疫情变化而定。疫情对台湾有三大负面冲击：一是民众减少外出、休无薪假人数倍增，民间消费下滑；二是供应链产生中断危机加上全球需求萎缩，进出口放缓；三是不确定因素升高，民间投资势必下降。