中国人寿去年净利劲升逾四倍 将通过多种方式应对疫情冲击

中国最大寿险公司中国人寿今日（25日）公布的去年度净利同比劲升411.5%，公司预期，2019冠状病毒疾病疫情短期内将对业务带来一定影响，但公司的资金能够满足保险业务支出及新的一般性投资项目需求。

据路透社报道，中国人寿去年度净利主要得益于投资收益、手续费及佣金支出税前扣除政策的调整。截至去年末年度，中国人寿录得净利润582.87亿元（人民币，下同，约118.71亿新元），实现总保费收入5671亿元，同比增长5.8%。去年年末，公司内含价值达9420.87亿元，按年增长18.5%。一年新业务价值达586.98亿元，同比增长18.6%；全年实现总投资收益1690.43亿元，按年大升77.7%。

公司表示，当前世界经济增长持续放缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显着增多。今年初爆发的疫情，短期内将对公司业务带来一定影响，但公司已通过多种方式保障业务有序开展。

“中国经济韧性十足、潜力巨大，公司将持续关注并积极应对疫情带来的相关影响。”中国人寿业绩报告称。

此外，中国人寿预期2020年度，公司资金能够满足保险业务支出以及新的一般性投资项目需求。同时，为推动未来发展战略的实施，公司将结合资本市场情况进行相应的融资安排。