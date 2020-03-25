中国国家卫健委：1.7万名医护继续留鄂 把最后一名患者救治完

中国国家卫生健康委员会今日（25日）透露，援鄂医疗队已陆续撤离，但目前仍有1.7万名医务人员留在湖北，确保把最后一名患者救治完成。

据中新社报道，中共中央指导组交通保障组信息通报宣传会今天举行，中国国家卫健委医政医管局监察专员焦雅辉在会上通报，截至3月24日24时，已有343支援鄂医疗队、约2.1万名医务人员撤离，目前尚有149支医疗队、约1.7万名医务人员留在湖北继续支援当地救治工作。

焦雅辉说，在遵循“完成任务”原则下，按照由承担轻症到重症患者救治，县、市、省分级的优先次序陆续回撤。各医疗队从3月17日开始根据各自工作任务完成情况分批撤离，每天撤离人数从1000到3000多人不等，近日回撤人数下降。

焦雅辉介绍，随着武汉近些天收治2019冠状病毒疾病患者病区合并，剩余援鄂医疗队将按要求陆续休整。3月底前，各医疗队返回将再次迎来高峰。她强调：“要确保把最高水平医疗队、国家级医院、委属委管医院留到最后，一定要把最后一名患者的救治任务完成后，（援鄂医务人员）才离开湖北。”

据悉，焦雅辉日前多次为医护人员送行。她提到，若医务人员较多，铁路部门会安排专列运载，人少会尽量安排专门车厢，再少则将商务座车厢专门留出。包括火车、飞机在内，有关部门还会特制车票及登机牌让医务人员留作纪念。