多国反对蓬佩奥“武汉病毒”提法 G7联合声明难产

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥表示，七大工业国集团（G7）成员国的外长在会议上皆同意，中国正针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行发动“假信息”（misinformation）的攻势。

法新社报道，七大工业国集团（G7）外长25日（星期三）就冠病在全球肆虐举行视频会议。蓬佩奥在会议结束后接受媒体访问时表示，G7成员国的外长在会议上皆同意，中国正针对冠病大流行发动假信息攻势，试图洗白、改写“中国式疫情源头”的事实。

蓬佩奥说：“参加今天上午会议的每个国家都深知中国共产党正在进行散播假消息的行动，以试图偏离实际情况。”他说，中国“一直并且继续参与”社交媒体上的运动，其中包括阴谋论，指美国是该病毒的幕后黑手，而病毒实际上是在中国武汉第一被发现的。

蓬佩奥说：“这是荒谬的说法。”

蓬佩奥也批评中国拒绝提供阻止疫情蔓延的真实数据。他说，全球仍需要中国提供有关冠病的确实资料。

尽管如此，欧洲外交人士透露，由于美国坚持在声明中使用“武汉病毒”一词，但其它G7国家反对，因此该集团在会议后不发表联合声明。“美国以外的国家认为，目前的大流行不只是中国的问题，将按照世界卫生组织的建议，使用2019冠状病毒疾病（COVID-19）。