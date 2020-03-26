中国多地旅行社复工 数千A级景区重开张

随着中国冠病疫情减缓，上海、陕西、江苏等近20个省份已陆续开放本地旅游经营活动。另据官方数据显示，中国A级景区截至3月16日，复工率也已超过30%。

据《新京报》报道，目前在已下发恢复旅行社部分经营活动通知的省份，旅行社已经有序复工。例如四川省下发相关通知的第二天，四川上航假期国际旅行社就组织了一批由20名游客组成的旅行团，赴崇州街子古镇进行为期一天的旅行。此外，上海、乌鲁木齐、丽江、扬州等地也陆续有旅行团成行。

业内人士表示，随着各地旅游企业的复工复产，省内周边游、短途游以及自由行和团队游都将逐步恢复，为避免产品同质化带来的价格竞争，迎合游客个性化需求的定制游、私家团、小包团产品会是业务恢复过程中的发力点。

除了旅行社，中国国内景区也在逐步恢复开放。据中国文旅部数据，截至3月16日，中国国内已有28个省（区、市）的3714家A级旅游景区恢复对外营业，复工率已超过30%。

截至3月23日中午12时，疫情重灾区湖北省共115家A级景区，经当地防疫指挥部批准，已有序恢复开放。据了解，湖北省共421家A级景区，恢复开放的占比超四分之一，其中5A级景区共四家，4A级景区共35家。

虽然距离全民摘下口罩去旅行尚需时日，但中国本土疫情传播的基本已阻断。携程旅游相关负责人表示：“旅行社经营活动开始恢复的通知，极大提升了旅游从业者的信心。突发的疫情让中国旅游业损失惨重，如今随着旅游业务逐步恢复，再加上整个市场被压抑已久的出游欲望，不久的将来会迎来旅游业的小高潮。”

有业内人士指出，相较于当前全球疫情的蔓延形势，海外市场的旅游活动已然减少，且受影响期限尚无法预估。在未来一段时间内，中国旅游行业的发展重点会放在国内市场。

据报道，为推动中国国内旅游市场的复苏，各在线旅游企业已然行动起来。3月上旬，途牛发起“绿洲计划”，携程启动“旅游复兴V计划”，同程艺龙则推出了“启程计划”。自3月20日起，携程联合创始人、董事局主席梁建章带领团队到访海南等低风险旅游目的地，并在三亚开启了首次抖音直播卖货秀。