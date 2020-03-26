中国工信部回应“因疫情手机用户数量暴减”

针对近期中国手机用户暴减或与2019冠状病毒疫情有关一事，中国工信部回应称，初步分析是受疫情影响社会经济活动需求减少及一些临时卡、流量卡用户注销号码所致。

据中新网报道，中国信息通信管理局局长韩夏昨天（25日）表示，近期运营商在发布他们业绩的时候，看到他们的手机用户数出现了数量减少的现象，经过向三家运营商了解，初步分析可能有两个方面的原因。

一是受疫情因素的影响，2月份电信企业有很多的实体渠道没有办法正常营业，虽然开通了线上的服务，但是很多用户还习惯去实体营业厅办理一些新开户等等业务，因此新发展用户的速度有所放缓。还有就是部分的存量用户因为不能复工复产，社会经济活动需求减少了，有一些临时卡进行了销号处理，注销了临时号码。

二是随着携号转网全国的实施和提速降费的深入推进，部分原来有双卡的用户，不再需要单独的流量卡了，这部分流量卡用户注销了号码。

韩夏指出，据工信部统计，今年1—2月，全国移动互联网的累计的流量达到了235亿GB，同比增长了44.2%，2月份当月户均移动互联网接入流量达到8.88个GB，同比增长了45.5%，也达到了近12月以来的最高点。

韩夏说，相信随着经济社会活动逐渐恢复，移动通信的用户数未来可能还出现增长，“根据中国电信最新的数据显示，3月1到3月22日中国电信移动用户数日均新增24.5万，比2月份的日均新增用户数量增长了114%。”