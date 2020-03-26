武汉设40亿元中小微企业纾困专项资金

冠病疫情重灾区武汉昨天发布《支持企业复工复产促进稳定发展若干政策措施》，称将加大资金支持力度、着力降低企业成本、以及建立200亿元（人民币，下同，约40亿新元）的中小微企业纾困专项资金等，

据《湖北日报》报道，这200亿元的资金目前正在紧急筹措中，当局将建立全额贴息机制，为中小微企业提供一年期的无息贷款。同时，符合条件的小规模纳税人免征增值税，免征五个月各类参保单位企业基本养老保险、失业保险、工伤保险单位缴费部分。

此外，减半征收五个月各类参保单位医疗保险费（不含生育保险费）单位缴费部分；三月到八月降低中小微企业住房公积金缴存比例至3%；一月到六月用水价格、用天然气价格均下调10%；至2020年底，对二类ETC货车给予应交通行费22%的优惠，对三类ETC货车给予应交通行费14%的优惠降低物流成本等六条政策，着力点在于“该减负的减负”，切实降低企业在税费、用工、能源方面的经营成本。

政策措施也对受疫情影响还款确有困难的中小微企业，积极采取贷款展期、无还本续贷、减免逾期利息、延迟还款期限和调整还款方式等对企业予以全力支持；降低企业融资成本，政府性融资担保再担保机构，下调担保费率；优化融资应急资金，将支持对象拓展到中小企业，并在二月至十二月，免收融资应急资金使用费等。

经过两个多月的“封城”和“封省”，武汉和湖北省将逐步解封。湖北省官方前天（24日）宣布，从25日零时起，武汉以外地区解除离鄂（湖北省）通道管控，有序恢复对外交通；从4月8日零时起，武汉解除离汉离鄂通道管控措施，有序恢复对外交通。

分析人士认为，湖北尤其是武汉是中国恢复正常生产生活秩序的最后短板，武汉解封标志着中国疫情防控取得决定性胜利。

