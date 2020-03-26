台湾国防部证实 美军驱逐舰昨航经台海

继美军昨天一架EP-3E电侦机在台湾西南海域飞行后，台湾国防部今天公布，美军一作战舰昨天也由南向北航经台湾海峡；此作战舰为驱逐舰麦康贝尔号（USS McCampbell，DDG-85）。

据《联合报》报道，台湾国防部今早发布新闻稿称，上述美舰经台湾海峡执行一般航行任务，期间并无异状。

此外，美军太平洋舰队（U.S. Pacific Fleet）官方面簿今天凌晨也发文称，麦康贝尔号（USS McCampbell，DDG-85）昨天航经台湾海峡时，一名水手曾以望远镜观看周边状况。同时，该面簿也公布演训画面。

无独有偶，根据专门追踪飞机动向的推特账号“飞机守望（Aircraft Spots）”显示，昨天一架隶属美国海军的EP-3E“白羊座”电子侦察机在台湾西南海域、南中国海附近飞行；根据轨迹图显示，这架电侦机一度在高雄外海附近绕行多次。

据报道，中国大陆近期不时派遣军机、舰执行远海长训扰台，除了3月16日首度夜航接近台湾防空识別区外，2月9日、10日在24小时内两度扰台，期间一次还曾一度逾越台湾海峡中线。

而美军MC-130J特战运输机、B-52轰炸机在2月12日同时现踪台湾西部及东部；另外，美军一架P-3C反潜机当月也出现台湾南部外海，一艘美军作战舰16日则航经台湾海峡。有分析称，美军短短一个月内多次现踪台湾周遭，反制中国大陆的意味浓厚。