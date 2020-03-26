中国已紧急援助83国 援外量力而行尽力而为

中国外交部副部长罗照辉今天表示，中国已对83个国家以及世卫组织、非盟等国际组织提供紧急援助，并已将抗击疫情的经验分享给全球180多个国家和10多个国际组织。

中国国新办今天（26日）上午举行新闻发布会介绍中国关于抗击疫情的国际合作情况，罗照辉在发布会上说，中国对于国外的疫情感同身受，主动对有需要的国家提供力所能及的帮助。中国已对83个国家以及世卫组织、非盟等国际组织提供紧急援助，包括检测试剂、口罩等医疗物资。

罗照辉表示，中方根据不同国家需求，积极与国际社会分享，及时将中国经验分享给全球180多个国家和10多个国际组织。

他还说，从2月27日向伊朗派出首支医疗专家组以来，中国已向伊朗、伊拉克、意大利、塞尔维亚和柬埔寨五个国家派出七批医疗专家组。

针对中国对外援助问题，有媒体问到，中国如何确定援外抗疫物资标准，此前有没有支援中国抗疫会否成为判断标准？

国际发展合作署副署长邓清波回应说，中国会否援外抗疫，主要根据当地医疗卫生条件、物资缺乏情况和当地提出的具体援助需要来判定。

他还说，中方本着量力而行、尽力而为原则对外援助。具体的援助物资品种、数量，双方人员职责由两国政府商讨确定。

他也强调，“滴水之恩当涌泉相报，中国疫情严重之时，外国对中国的援助、政治支持，我们时刻铭记在心。”