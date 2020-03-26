路透社：美国在冠病发生前大量裁减CDC驻华人数

知情人士与美国卫生单位公开文件显示，在冠病疫情暴发前，美国特朗普政府将派驻中国的美国疾病控制与预防中心（CDC）员工人数削减三分之二以上。

据路透社今天（26日）报道，这项安排是特朗普政府计划大量裁减获得美国资助的在华卫生和科学专家的一部分。

报道引述CDC公开文件与四名匿名受访知情人士的访谈内容称，人员裁减行动大多涉及CDC北京办事处，并在过去两年内展开。

报道称，CDC为世界各国提供公共卫生援助，并与各国合作，在传染病暴发时阻止疾病在全球传播，并说CDC在中国设办事处至今已有30年的时间。

公开文件显示，CDC在华职员人数从特兰普2017年1月上台时的大约47个，下跌至目前的约14个。知情人士称，被裁减的人员包括流行病学家和其他卫生专业人员。

曾于裁减期间在中国工作的其中一名知情人士说：“CDC在北京办事处如今是前身的外壳。”

报道也提到，协助中国监测和应对疫情暴发的两家全球性救灾机构，即美国国国家科学基金会（NSF）和美国国际开发署（USAID）也在特朗普任内关闭了北京办事处，而每个办事处在关闭前各有一名美国官员任职。此外，美国农业部（USDA）在2018年将动物疾病监测计划经理调离中国。

知情人士说，这项裁员行动屏退了卫生专家、科学家和其他专业人员，而他们或许能协助中国更早应对冠病，并为美国政府提供关于即将会发生的事件的更多讯息。

白宫拒绝评论或回应路透社发出关于美国撤离中国工作人员的问题，CDC则没有回应路透社发出与裁员有关的详细问题，坚信其人员分配状况不会阻碍美国应对冠病的能力。