山东青岛涵碧楼项目41栋海景独栋别墅被拆

山东省青岛市黄岛区委员会宣传部官方微博发布消息称，青岛西海岸新区涵碧楼酒店项目在建设过程中对礁岩造成破坏，需对项目涉及破坏生态岸线的41栋建筑进行整治。

澎湃新闻报道称，据“黄岛发布”3月25日消息，青岛西海岸新区涵碧楼酒店项目规划建设45栋建筑，于2010年启动建设，在建设过程中实施了海岸线施工、回填，对礁岩造成一定程度破坏。需对项目涉及破坏生态岸线的41栋建筑进行整治。针对部分建筑已销售给个人或单位的现状，为最大程度保证当事人（单位）的合法权益，在对41栋建筑进行资产确认后，于2020年3月25日启动依法整治，以恢复海岸带的自然生态功能和生态岸线的公共属性，同时保护酒店的正常运营。

业内人士分析称，这或与青岛自2016年开启的“蓝色海湾整治行动”有关。蓝色海湾整治行动为中国“十三五”规划纲要中的重大海洋工程之一。

青岛涵碧楼酒店项目于2010年开工奠基，2013年6月，酒店用海项目获得山东省正式批复，用海总面积为10799平方米，并于2014年底开业。

项目分七星级酒店和海上庄园两个部分，位于青岛市黄岛区九龙山路，坐落于凤凰山麓的半岛，伸入海洋腹地，三面环海一面靠山。青岛涵碧楼占地面积14.15万平方米,总投资近5亿美元，规划330间房，内含160间消费客房、海景独栋别墅41栋及海景复层别墅30栋。

青岛涵碧楼酒店是台湾日月潭涵碧楼在大陆的第一家姐妹酒店，由已故的国际建筑大师Kerry Hill担纲设计。

青岛被“世界最美海湾”组织评为“世界三十大最美海湾”之一，是中国唯一入选的城市。据青岛日报2019年6月4日报道，经过严格评审，辽宁丹东，山东青岛、日照和威海，江苏连云港，浙江台州、温州，福建莆田，广西北海，海南海口10个城市入选国家“蓝色海湾整治行动”城市。

2019年11月29日，青岛市人民代表大会常务委员会发布《青岛市海岸带保护与利用管理条例》，自2020年1月1日起施行。在整治修复中，《条例》表示，相关政府应当制定海岸带整治修复计划，确定修复目标和主要措施，对受到破坏的海岸带进行整治修复。海岸带整治修复应当坚持系统修复、综合整治，优化海岸带生态安全屏障体系。支持通过退围还海、退养还滩、退耕还湿等方式，保护与修复滨海湿地。

《条例》要求，在严格保护区域，禁止进行与保护无关的工程建设活动，禁止破坏自然地形地貌和损害生态环境的活动；禁止改变沙滩的自然属性，禁止出让、擅自占用沙滩；除必需的公共基础设施外，禁止在沙滩上建设永久性建筑物、构筑物等。