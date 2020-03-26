志愿者被迫滞留武汉 官方回应将特事特办

此前湖北疫情严重时，大批省外志愿者赶赴支援，但在疫情缓解后有志愿者因无针对性政策而难以离开武汉，武汉官方近日表示，省外志愿者属特殊群体，可特事特办。

据红星新闻报道，安徽支援湖北志愿者刘某某昨天（25日）手持一份最新的核酸检测报告，顺利通过武汉龚家岭收费站，踏上了回家的路。

此前，刘某某曾在3月18日试图离开武汉，高速收费站工作人员因无针对省外志愿者离汉的政策而拒绝放行，刘某某因此被迫滞留武汉一周。

武汉市12345疫情和政务服务热线的工作人员24日说，“省外志愿者属于特殊群体，目前虽没有针对他们的离汉政策，但可特事特办。”将尽快解决省外志愿者离汉难、回家难的问题。

刘某某是安徽省蚌埠市怀远县爱心慈善协会成员，他在3月1日随载物资的货车进入武汉，并以志愿者的身份留下，负责物资分拨。

刘某某在3月中旬收到单位通知说可以返回安徽，但他在3月18日踏上返程高速时，在武汉龚家岭收费站被拦下。当时他曾出示怀远县防疫应急指挥部开具的志愿证明和证件、安徽省蚌埠市人民政府市委、怀远县县委做了批示的接收函，但收费站工作人员不认可也不放行。刘某某只好返回市区，并把无法离汉的事情告知有关部门，但得到的大幅始终是“暂无相应政策，请耐心等待”。

刘某某说，在武汉还有许多与他情况类似的外省志愿者在出城卡口被拦下。卡口工作人员要求他们出示武汉市防疫指挥部的证明，但没有一个政府部门能够明确告诉他们该如何开证明、如何离开。

报道称，武汉目前并没有专门针对外省志愿者的出城政策。武汉市12345疫情和政务服务热线的工作人员说，“外省志愿者若要出省，须有武汉市防疫指挥部的证明才可放行，而这个证明一般是由所属单位或社区出面办理。”由于外省志愿者大多是个人自发前来武汉支援，无法依托单位或社区办理证明，属于特殊群体，“因此还没有这方面的离汉政策，但特事特办，我们会尽快解决外省志愿者离汉回家的问题。”3月25日刘某某更新动态，说自己已经得到通知，可以凭借检测报告离开武汉。

武汉市以外地区从3月25日零时起解除离鄂通道管控，有序恢复对外交通，离鄂人员凭湖北健康码“绿码”安全有序流动。同时，武汉市从3月25日零时起，对持有湖北健康码“绿码”的外出务工人员，经核酸检测合格后，采取“点对点、一站式”的办法集中精准输送。

武汉市市长热线的工作人员今天说，针对上述政策中提及的外出务工人员这一情况，武汉市政府正在做细化工作，“志愿者也可以算在里面，建议志愿者们先与所在地的社区联系，随时准备做核酸检测，届时方便离汉。”