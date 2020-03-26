郑丽琼涉煽动意图罪被捕 通宵扣查后获保释

香港民主党中西区区议会主席郑丽琼深夜被捕，在葵涌警署通宵扣查，民主党多名成员今早（26日）到警署声援，郑丽琼下午获准保释。

据香港01网站报道，香港警方今天交代案情时说，郑丽琼涉嫌煽动意图罪被捕，至于郑丽琼发表的帖文中哪部分涉及“煽动”，网络安全及科技罪案调查科警司莫俊杰称调查仍在进行中，不会详细讨论案情，只称会资讯律政司意见，并提醒市民散布起底行为有可能违反法庭禁制令，更有可能干犯《刑事罪行条例》第9及10条，以及违反私隐条例。

警方表示，过去一两日有人在社交媒体非法发布警务人员及家人的资料，包括照片、姓名、职员编号、地址及电话等，也有人发布“鼓吹暴力，煽动仇恨”的言论，警方展开调查并在今天凌晨于葵青区拘捕一名60岁女子，涉嫌干犯《刑事及罪行条例》下煽动意图罪。

被问到网上有很多人转载相关内容，为何只拘捕郑丽琼，是否为杀一儆百或涉及政治原因。莫俊杰说，警方是针对犯法的行为，任何人犯法都应受到法律制裁，警方不会理对方的背景和工作。他还说，调查仍在进行中，不排除更多人被捕。

约百名民主派人士今早到警署声援郑丽琼，民主党涂谨申指警方引用煽动意图罪拘捕郑，是滥用殖民地时期的恶法，促请政府作出交代和解释。