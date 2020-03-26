英女隔离所被指犹如监狱 台检疫单位：台湾没亏待她

一名在台英国女子的母亲声称，女儿与男友被要求接受居家检疫14天，期间被迫住在监狱般的环境里。台湾检疫单位回应时说，台湾没有亏待他们。

综合英国广播公司和台湾《联合报》报道，这名28岁英国女子道森（Natalie Dawson）和澳大利亚籍男友皮克斯利（Rohan Pixley）原定前往澳大利亚，但在这之前于3月赴台。

道森的母亲韦弗（Jill Weaver）称，两人分开“坐监”，被锁在里面，无法离开。韦弗说，他们得到基本粮食，有人每天会送三餐过去，但是品质差，分量又少，房间也很脏、没有热水，也没地方洗衣服。

不过，韦弗也声称，这个隔离安排好，对此没有异议，只是要对女儿接受检疫期间的居住环境提出疑虑。

英国外交及国协事务部说，他们正与台湾官员合作，让这对情侣获释。

台湾中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中对此在发布会上说，有任何需求可透过代表处提出。

指挥中心发言人庄人祥说，这对情侣并非入住检疫所，并解释他们14日入境台湾，当天刚好是台湾针对欧洲入境者居家检疫首日。防疫人员原安排两人入住民宿，让情侣俩安心居家检疫14天，但情侣俩突然在15日说没钱住旅馆。庄人祥说，台湾方面只能尽快协助安置到一天250元（新台币，12新元）的住宿，坦言确实在入住当晚虽确实热水器有损害，但强调当晚凌晨2时就恢复供应。