蓬佩奥再提“武汉病毒” 中国外交部称用心险恶

美国国务卿蓬佩奥在G7外长视频会议的会后记者会上称中国正针对冠病大流行发动假信息攻势，并再次将2019冠状病毒称为“武汉病毒”，中国外交部今天（3月26日）回应称，对中国搞污名化，是企图“转移视线转嫁责任”，用心极其险恶。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回答相关提问时说，强烈谴责蓬佩奥上述言行，并再次强调病毒溯源问题是复杂的科学问题，需听取科学和专业的意见。

耿爽表示，世卫和国际社会都高度肯定中国的抗疫工作，但“这个美国政客却执意逆国际共识而动，继续对中国搞污名化，诋毁抹黑中国的抗疫努力，企图借此转移视线，转嫁责任，用心极其险恶”。

耿爽还说，奉劝对方不要在错误的道路上越走越远，否则只会进一步暴露虚伪和不良用心，进一步激起中国人民和世界各国人民的愤慨与反对。

法新社此前报道，七大工业国集团（G7）外长25日就冠病在全球肆虐举行视频会议，蓬佩奥在会后受访时表示，G7成员国的外长在会议上皆同意，中国正针对冠病大流行发动假信息攻势，试图洗白、改写“中国式疫情源头”的事实。

欧洲外交人士透露，美国坚持在声明中使用“武汉病毒”一词，但其它G7国家反对，因此该集团在会议后不发表联合声明。