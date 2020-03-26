国台办批陆委会冠病言论：1月3日已启动两岸通报机制

中国大陆国台办今天（26日）反驳台湾陆委会关于冠病疫情的言论，并说1月3日已启动两岸突发公共卫生事件应急通报机制，及时向台湾疾控部门通报大陆疫情信息。

陆委会24日就国台办发言人朱凤莲稍早前批评台湾行政院长苏贞昌造谣大陆隐瞒疫情做出回应时称，国际间疫情高度严峻，各国以防疫为先的时刻，陆方不思与各方真诚合作防杜疫情，却一再多方挑衅，制造大外宣，悖离国际所认知的事实，同时对台文攻武吓，恶言相向，企图制造两岸紧张关系，陆委会表达高度遗憾。

陆委会在声明中引述苏贞昌的访谈内容说，如果大陆不要一开始隐瞒疫情，让世界早点获得警告，相信不会有严重的危害，相关说法与众所周知的事实并无二致。

声明也以因公布疫情信息而被训诫的武汉中心医院医生李文亮为例，指大陆隐瞒疫情不当作法，才让疫情蔓延，并导致全球付出巨大代价。陆委会认为，苏贞昌所言乃事实真相，“不接受国台办一再的粗鄙用语与政治口水，其一昧政治算计、归责他人，很难理性处理问题，更无益两岸良性互动”。

朱凤莲当天稍早前批评苏贞昌无耻散布“苏式谎言”，公然造谣大陆“隐瞒疫情”，并说这种借制造谎言来煽动歧视、仇恨的表演，再次将他的恶毒本性暴露于世人面前。

据新华社报道，朱凤莲说，在过去两个多月时间里，大陆民众团结一心，奋力抗击疫情，取得的成绩举世公认，为全世界防疫赢得了宝贵时间；大陆也始终本着对台湾民众生命健康福祉高度负责的态度，从一开始就向台湾有关方面通报疫情信息，包括专门通报大陆与世卫组织分享新冠病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息，截至3月24日已通报101次。

朱凤莲谴责民进党当局从来不敢将这些事件告诉台湾民众，劝请民进党当局和苏贞昌立即停止传播政治病毒，并说借疫情不断“点火”升高两岸对立，恶化两岸关系气氛，既无耻又令人厌恶。

国台办发言人朱凤莲今天就反驳陆委会的声明严重违背事实，完全是颠倒黑白、混淆视听。

综合《北京日报》报道，朱凤莲说，大陆过去两个多月秉持公开、透明、负责任的态度，及时向世卫组织以及有关国家和地区通报疫情信息，采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，为国际社会抗击疫情赢得了宝贵时间，国际社会对此已有公论。

朱凤莲指出，大陆截至3月25日已举办90场国务院联防联控机制新闻发布会向海内外通报疫情；召开20多场国际专家视频会议，与全世界分享治疗方案和防疫经验；还通过派遣医疗专家组、提供物资和技术援助等方式为国际社会抗击疫情提供援助。朱凤莲反问民进党当局，在防疫过程中有没有从大陆和世卫组织方面得到防疫相关信息，有没有从大陆提供的经验中获益。

朱凤莲也说，大陆方面从一开始就本着高度重视两岸同胞健康福祉的精神，与台湾有关方面保持沟通，并列出涉及两岸的疫情应对安排，包括专门向台湾有关方面通报大陆与世卫组织分享新冠病毒基因序列和获取相关基因序列途径的信息，以及特别安排台湾专家到武汉实地考察，了解新冠病毒肺炎确诊病人诊治和疫情处置情况。

朱凤莲指出，大陆截至3月24日共向台湾方面通报疫情信息101次，也及时通报、示警，提供防疫经验的事实清清楚楚，并再次反问民进党当局“为什么不把这些真相告诉台湾民众？”

朱凤莲也指责民进党当局一些政客不断通过造谣，抹黑攻击大陆，企图推卸责任的行为极不道德、极不光彩，也连续质问民进党当局，“你们始终不通报确诊病例活动轨迹、不通报发生感染的医院名称，这是不是不透明？你们连续惩办发布疫情真实信息的普通民众，这是不是打压？你们至今仍采取注记管制手段阻止滞鄂台胞返乡，这是不是歧视？你们漠视世卫组织规定，恶意编造使用污名化的疫情名称，这是不是煽动仇恨？”，并呼吁民进党当局扪心自问。