彭博：中国债市有望创2008年来最强季

疫情冲击令中国A股正迈向五个季度来最差季度表现，债券则有望创下2008年金融危机以来最佳季度；中国顶尖债券基金经理警示，债市收益率之低已充分反映疫情影响，当前反而是增加股票仓位的好时机。

据彭博社报道，广发基金副总经理张芊本周在给彭博的书面回复中表示，一季度债券走强后其看法转向谨慎，债券资产倾向于选择短久期、高等级品种，并且从大类资产配置来考虑，看好权益类。彭博数据显示，张芊管理的广发聚鑫债券型证券投资基金近一年总回报逾16%，打败了98%同行，同时近三年和近五年的总回报分别打败了97%和98%的同行。

“债券一季度走得比较强，年初我们对债市的态度是特别积极，现在持中性看法。”张芊称。她指出，自2008年以来，债券收益率的中枢一直在下降，目前低点已充分反映了疫情对国内债券市场的影响，“所以我们会谨慎一些。”

张芊表示，站在中长期角度看，“当前是增加股票仓位、配置优质企业的好时机。”因为从短期看，政府推出了包括积极财政政策和宽松货币政策在内的对冲政策，将对经济产生托底作用，而长期看，中国资本市场的发展空间很大。

数据也显示股票相对债券的性价比在走升。彭博数据显示，上证综指的盈利收益率与中国10年期国债收益率之差上周创下了2018年以来最大，逼近2014年以来新高。这意味着相比债券，股票投资的性价比在上升。

一季度在岸信用债和利率债表现均不俗；截止周三中债估值显示，10年国债收益率本季已下跌逾50个基点，势创2008年四季度来最大跌幅，3月上旬曾一度跌至2002年以来低点；信用债市场，对比因新冠疫情冲击而溃不成军的海外信用债市场，境内表现也是一枝独秀。

张芊指出，目前信用利差处于历史低位，很难确定利差是否会继续收窄，投资上倾向于采取稳健策略，选择短久期、高等级品种，在利率债做波动操作，“不赚信用下沉的钱。”

“暂时会回避长久期信用债，这类标的的绝对收益不高、流动性没那么好，从波段操作的角度不太合适。”她称。

彭博数据显示，中国AA+评级3年期中票与国债的信用利差在3月初一度跌至接近历史低点的70个基点附近，目前在100个基点附近震荡。

不过从长期和全球视角来看，她认为，中国债券收益率绝对水平对全球资金而言具有很好的吸引力，“如果未来市场出现调整，会是比较好的买入机会。”