特朗普签署“台北法案” 支持台湾巩固邦交

美国参众两院陆续通过“台北法案”后，美国总统特朗普今天（27日）正式签署生效。

据《联合报》报道，“台北法案”2018年在连续不断与多明尼加，布吉纳法索和萨尔瓦多断交后，由共和党参议员贾德纳（Cory Gardner）与卢比欧（Marco Rubio），民主党参议员马基（Edward Markey）与梅南德兹（Bob Menendez）四人共同提出。

2019年5月，贾德纳与卢比欧，柯宁和昆斯等参议员再次提出“ 2019年台北法案”，参院外部委员会于9月通过。众议院也于2019年10月提出对案，内容与参参院版本大致相同。法案在参议员议会去年10月获得一致通过，又在本月4日于众议院415票赞成，0票反对的压倒性通过，11日参议院也以一致同意（一致同意）方式通过，并在18日送交白宫，川普在今天签署生效。

法案内容包括台湾对外关系，美台经贸关系和台湾参与国际组织。美国国会意见指出美国行政部门应支持台湾强化其正式外交关系，以及与印太区域和世界其他地区国家的伙伴关系。

另外，法案还敦促美国贸易代表署（USTR）应与美国国会议决，寻求机会进一步增强美台所述经贸关系。在国际参与部分，并要求美方应在适当情况下，支持台湾成为所有不以主权国家为参与资格的国际组织会员，并在其他适当组织中取得观察员身分。