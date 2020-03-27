中国今年首两月规模以上工业企业利润降38.3%

中国统计局官网发布的最新消息显示，今年1至2月份，中国全国规模以上工业企业实现利润总额4107亿元（人民币，下同，830亿新元），同比下降38.3%。
据《新京报》报道，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额1465.4亿元，同比下降32.9%；股份制企业实现利润总额3158.8亿元，下降33.6%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额796.3亿元，下降53.6%；私营企业实现利润总额1208.3亿元，下降36.6%。
采矿业实现利润总额553.1亿元，同比下降21.1%；制造业实现利润总额3005.7亿元，下降42.7%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额548.2亿元，下降23.2%。
规模以上工业企业实现营业收入11.62万亿元，同比下降17.7%；发生营业成本9.77万亿元，下降17.8%；营业收入利润率为3.54%，同比降低1.17个百分点。
2月末，规模以上工业企业资产总计114.97万亿元，同比增长6.3%；负债合计64.74万亿元，增长5.3%；所有者权益合计50.23万亿元，增长7.6%；资产负债率为56.3%，同比降低0.6个百分点。规模以上工业企业应收账款13.80万亿元，同比增长12.2%；产成品存货42486.2亿元，增长8.7%。