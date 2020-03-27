研究称武汉应延长封城 可延后第二波感染

有研究人员今天（3月27日）表示，在冠状病毒疫情暴发严重的中国地区推迟复工复学可能会延后第二波感染，并敦促世界其他地区注意这一点。

据路透社报道，随着防控措施基本上取得成功，中国已经放松了对武汉长达两个月的封锁。但发表在《柳叶刀》公共卫生杂志上的一项研究表明，如果武汉的封锁一直持续到4月份，可能会令第二波疫情推迟至今年晚些时候出现，这将使得卫生服务部门有更多的时间来恢复和扩容，并有可能挽救生命。

伦敦卫生与热带医学学院的专家Kiesha Prem是这项研究的负责人之一，他说：“现在需要非常小心，避免过早地解除保持社交距离举措，因为这可能导致病例的二次高峰提前到来。”“如果他们逐渐放松限制，这可能会推迟并拉平曲线。”

这项研究利用数学模型模拟了有1100万人口的武汉延长或放松关闭学校和工作场所的情况。

分析显示，如果现在就解除控制措施，第二次感染高峰可能会在8月底出现。但将封城措施维持到4月份，可能会将第二次高峰推迟到10月份——这给了医疗工作者一个重新部署的机会。

伦敦大学学院全球卫生流行病学专家Tim Colbourn表示，这些发现“对世界各地的政策制定者都至关重要”，他本人没有直接参与这项研究。

对疫情的迅速蔓延感到震惊的世界各国政府，正试图复制中国严厉的禁闭措施，同时也在计算一旦疫情高峰在各自国家过去后复发的风险。

“我们的研究结果在其他国家看起来不会完全一样，”参与这项研究的LSHTM专家Yang Liu说，“但我们认为有一件事可能适用于任何地方：保持社交距离非常有用，我们需要小心地调整这些举措的解除，以避免之后又一波感染……如果下一波疫情来得太快，就会使卫生系统不堪重负。”

世界卫生组织总干事谭得塞周三表达了同样的观点，他说，封锁是遏制传播的最佳途径。

他说：“任何国家都不愿意看到的是，复工复课后，病毒卷土重来，导致他们被迫再次关闭。”