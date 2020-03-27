早前指隔离所犹如监狱 英女向台卫生局道歉

英媒早前报道一名在台英国女子的母亲声称，女儿与男友居住的检疫所环境犹如监狱，在台湾引起轩然大波，其女儿昨晚（26日）已向花莲卫生局致歉，相关报道也已被撤除。

综合台湾中央流行疫情指挥中心的消息、联合新闻网报道，这对英籍情侣于14日抵台需居家检疫两周，因称没钱住旅馆而被安排入住一天250元（新台币，约12新元）的民宿。其后，英国广播公司（BBC）报道其家人说，两人隔离环境差像“监狱”，负面报导引起轩然大波。

对此，英籍女子道森（Natalie Dawson）昨晚传简讯向花莲卫生局人员道歉，强调她看到报导才知道妈妈有跟BBC投诉，也是在昨天才知道此事。在简讯中，道森除了针对BBC的报道致歉，也表示很感激卫生局为他们做的一切。 “现在我只能道歉。我正在努力，尽快撤下这篇报导。”

目前，相关报道已被BBC撤下。

早前报道指，道森的母亲韦弗（Jill Weaver）对BBC称，情侣两人分开“坐监”，被锁在里面，无法离开。韦弗说，他们得到基本粮食，有人每天会送三餐过去，但是品质差，分量又少，房间也很脏、没有热水，也没地方洗衣服。

台湾外交部随即发布声明，澄清设备虽不如旅馆舒适，但绝非如报导所述“如同监狱般环境”，或是“遭到反锁”等情况。道森与男友两人因隔离所需无法外出，但在检疫中心内部空间活动并未受限。此外，情侣居住的套房热水设备在入住当晚的确出现故障，但已在几小时内另安排设备更好的雅房入住，绝无亏待他们。