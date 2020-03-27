万达体育以7.3亿美元卖掉世界铁人公司 收购成本达9亿美元

万达体育昨晚（26日）宣布，已与美国私有公司Advance Publications签订股票购买最终协议，以现金交易的方式出售美国世界铁人（IRONMAN）集团，交易价为7.3亿美元（约10.4亿新元）。

据澎湃新闻报道，该出售协议预计将在2020年第二季度完成交割。万达体育指出，会根据股东批准情况，将本次交割剩余的全部或大部分净收益用于分红或股票回购。

在此次的交易中，万达体育计划利用出售所得净收益，偿还2.3亿美元瑞信贷款及相关利息和费用以及万达体育传媒（香港）控股有限公司5000万美金应付款。

IRONMAN集团业务涉及众多全球大众参与型的体育项目，包括铁人三项、跑步、越野跑、自行车和山地自行车等。根据本次出售协议，万达体育拥有IRONMAN集团的独家授权，将继续在中国经营IRONMAN集团的铁人三项系列赛、摇滚马拉松系列赛和Epic系列越野山地自行车系列赛。

万达体育集团总裁兼首席执行官杨恒明表示：“本次交易对买卖双方来说都是积极的成果。Advance收购的是全球最大的大众参与型体育赛事组织者和运动品牌。同时，我们也将万达体育集团的重大价值释放予股东们。”

万达体育2018年11月在香港注册成立，主要股东为北京万达文化产业集团有限公司，是大连万达集团的全资间接子公司。2015年8月，万达斥资6.5亿美元并购美国世界铁人公司全部股权，加上相关部分债务，收购总成本约九亿美元。

就在今年2月份，万达体育拒绝了Professional Triathletes Organization（PTO）关于收购世界铁人三项系列赛事业务的提案，因为其提案“不够清晰且缺乏细节”。当时有消息称，万达体育希望通过出售该项业务获得大约10亿美元的收入。

据报道，截至2019年三季度末，万达体育总负债14.96亿欧元（约23.61亿新元），较二季度的16.46亿欧元下降了1.5亿欧元，同比下降10%，负债率75%。

万达体育在3月17日宣布与瑞士信贷银行股份有限公司新加坡分公司在数日前签署了一份2.4亿美元的贷款协议。据万达体育方面称，此次的融资将用于提前偿还公司于2019年3月15日获得的贷款，同时增强公司资产流动性，降低财务成本。

彭博社此前在3月26日报道称，自这笔贷款生效日开始的八个月内，如果万达体育无法卖掉世界铁人公司，那么借款方将要求万达体育提前偿还一半的贷款金额。以此来看，万达体育要卖掉世界铁人公司只是时间问题。

在三季报的发布会议上，万达体育首席财务官廖宏辉表示，万达体育的重点仍然是减少债务，改善债务，提高集团内部的协同效应，并充分利用万达体育的轻资产模型和强大的现金流产生能力。

据报道，收购IRONMAN的公司为Advance Publications，其总部位于美国纽约，拥有、运营和投资数家企业，涉及媒体、娱乐、技术、通信和教育等领域。 Advance Publications是美国社区网站Reddit的母公司，同时还是探索频道（Discovery Channel）、Wired等传媒公司的股东。