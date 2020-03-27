台湾新增15例境外输入病例 多数在英美工作或就学

台湾中央流行疫情指挥中心今日（27日）通报，台湾新增15例2019冠状病毒疾病确诊病例，均为境外移入，其中包括三起发生在英美的群聚事件。

据《联合报》报道，今日新增的病例中，以美国和英国为主要活动国家，分别有七例来自美国、六例来自英国，出国目的有八例为工作、五例为就学。

指挥中心指挥官陈时中指出，第254例个案去年8月到美国就学，并于今年3月5日至19日探访同在美国就学的友人，也就是3月17日发病的台湾第218例个案。第254例个案于3月20日发病，3月24日入境时由机场采检通报，今日确诊。

陈时中进一步表示，第257和258例个案在英国就读同校同系，前者于3月12日发病，3月24日入境时由机场采检通报；后者于3月22日入境后进行居家检疫， 3月23日发病后由卫生单位安排就医采检，两人均于今日确诊。

此外，第264和267例个案为一对夫妇，3月8日至25日前往英国洽公，两人陆续于3月20日及23日发病，3月25日入境时由机场采检通报，于今日确诊。

陈时中说，目前个案主要由境外移入，因此居家检疫是台湾重要防线，虽然入境者减低风险降低，但仍是很大威胁。第二条防线就是居家检疫，相对有点辛苦，但也不是那么苦。