中国疫情会死灰复燃？专家：一个月后或见分晓

中国官方近日的统计数字显示中国的疫情显著缓解，但德国权威专家指出，随着中国各地生活逐渐恢复正常，也许一个月后疫情就会卷土重来。

据《德国之声》报道，尽管一些公共卫生专家和中国官方数字都表示，中国的疫情状况有了好转，但随着城市们开始返工，许多人怀疑数字是否像官方报道的那么乐观。一些民众对官方接近零新增的数据发出质疑。《纽约时报》报道，中国上周首次宣布本地感染病例为零，但随后中国社交媒体流传着来自武汉一些社区的通知照片，通知似乎宣布了新发现的病例。

有分析人士指出，北京政府最初努力压制疫情相关信息，并对舆论进行严格审查，这都增加了人们对这些数字的不信任。美国霍普金斯大学政治经济学教授孔诰烽表示："去年12月，今年1月的掩瞒背景下，如果没有更可信、更可靠的证据加以核实，我们真的无法相信中国政府公布的数据。"

《纽约时报》指出，中国的官方确诊病例只包括既出现症状病毒检测又呈阳性的患者。这种做法与世界卫生组织的指导有差异。世卫组织认为，所有病毒检测呈阳性的感染者都应被视为确诊病例，无论他们是否出现症状。该媒体援引流行病学家指出，即使真的不再有新的感染病例，但恢复旅行、工作和日常生活可能会重新带来病毒的传播。

也有专家警告说，新一轮感染在中国是不可避免的。香港大学公共卫生学院教授高本恩（Benjamin Cowling）接受德广联采访时表示："所有人都警惕着第二波疫情的爆发，因为中国已经有境外输入的病例出现。新一波感染何时扩散，数量何时上升并再次引起关注，这都只是时间问题，我不知道中国什么时候会再次爆发，但是，疫情一定会再次出现！"

柏林夏里特医学院的著名病毒学家德罗斯滕(Christian Drosten)也持有同样的看法，这位冠状病毒专家也被认为是德国防疫工作中最为重要的专家之一。3月18日播出的一档访谈节目中德罗斯滕谈到中国疫情放缓时表示："我认为中国的疫情人数会再次上升。我们看到，从意大利回去的人，被隔离的人数并不多，以免境外输入。同时，新增确诊人数只有3个，现在没有人会相信这样的数据。现今人们不再被隔离，生活逐渐恢复正常，疫情还会卷土重来。我们可以等待一个月，这一波死亡病例过去之后，感染人数还会再次上升。确切的死亡人数是不容易隐藏，我觉得，一个月后我们会看到中国的情况是怎样的。"