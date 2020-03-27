港铁业务受创 将安排员工清年假但票价不变

港铁业务受到疫情影响，港铁行政总裁金泽培向员工发信，为保障就业及维持公司财务稳健，会采取对员工影响较低的措施，包括安排员工清理年假。另外，因港经济陷困境，港铁今年票价维持不变，并将推出七亿港元（约1.29亿新元）车费优惠。

据《星岛日报》报道，金泽培在信中表示，港铁正面临前所未有的挑战，业务于今年1月从谷底开始回升，但疫情暴发导致香港及全球的业务，包括客运及物业业务亦受到沉重打击。

据悉，受疫情影响，港铁客运量持续减少，2月份总客运量为7140.5万人次，按年减少43.5%，按月下跌38.7%。

金泽培指，港铁仍会以推动香港安全，以及与市民共同抗疫为目标，并称会透过成本控制措施，保障就业及维持公司财务稳健。因此，港铁会实施对员工影响较低，并有助实质财务效果措施，当中包括安排员工先清理年假。

他也表示，若需要实施更多相关措施，将与员工组织保持密切沟通。他呼吁员工采取预防措施，以保持健康。

另据香港特区政府昨日（26日）公布最新的运输业名义工资指数，根据香港铁路公司票价调整机制，得出2020年度港铁可加价2.55%。不过，由于去年第四季度香港家庭每月收入中位数与去年同期相比下跌2.48%，触发封顶机制，港铁其后表示，2020年度实际票价将维持不变，也宣布因应疫情对香港造成的影响，推出超过七亿港元的车费优惠。

香港民建联表示，民建联欢迎港铁愿意与市民共度时艰，兑现之前不加价的承诺。香港正经历百业萧条、经济陷于艰难境况，不少市民面临开工不足，被迫放无薪假，甚至失业困境；希望港铁公司除了承诺票价冻结至今年年底外，还可负上企业社会责任而作出减价和扩大优惠规模。