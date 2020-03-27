中美元首今通电话 习近平：中方信息始终公开透明

中国国家主席习近平今日（27日）应约同美国总统特朗普通电话，习近平表示愿向美国提出援助，且提到中方的信息始终公开透明，强调中美合则两利、斗则俱伤。特朗普回应感谢中国给予的援助，并指将集中精力与中国开展抗疫合作。

据人民网和路透社报道，随着美国疫情逐渐加剧，习近平在通话中对特朗普表示，自己十分关注和担心美国疫情发展，愿继续毫无保留同美方分享信息和经验，提供力所能及的支持。他指出，中美两国卫生部门和防控专家就国际疫情形势、中美防控合作一直保持着沟通，中国一些省市和企业也纷纷在向美方提供医疗物资援助。

习近平也提出，当前中美关系正处在一个重要关口，中美合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确的选择。他希望美方在改善中美关系方面采取实质性行动，双方共同努力，加强抗疫等领域合作，发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系。

在通话中，习近平也强调，疫情发生以来，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家通报疫情信息，包括第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留地同各方分享防控和治疗经验，并尽己所能为有需要的国家提供支持和援助。“我们将继续这样做，同国际社会一道战胜这场疫情。”

此前，特朗普和一些美国官员曾不断批评中国疫情信息不透明，中美官员也针对此事频频隔空交火。

特朗普回应表示，中方的经验对他很有启发，将亲自过问确保美中两国排除干扰，集中精力开展抗疫合作。他也感谢中方为美方抗疫提供医疗物资供应，将加强两国医疗卫生领域交流，包括抗疫有效药物研发方面的合作。

此外，针对习近平在二十国集团特别峰会上的讲话，特朗普也表示自己已认真聆听，并和各国领导人都赞赏其提出的看法和倡议。

通话中，习近平也提到，目前在美国仍有包括留学生在内大量的中国公民。他希望美方采取切实有效措施，维护好他们的生命安全和身体健康。对此，特朗普指自己已在社交媒体上公开表示，美国人民非常尊敬和喜爱中国人民，中国留学生对美国教育事业非常重要，并承诺美方将保护好在美中国公民，包括中国留学生。

习近平也强调，中方愿同包括美方在内的各方一道，继续支持世卫组织发挥重要作用，加强防控信息和经验交流共享，加快科研攻关合作，推动完善全球卫生治理，并加强宏观经济政策协调。两国元首同意就共同关心的问题保持沟通。

特朗普过后也在推特上透露，和习近平就疫情进行了深入讨论，并指“中国经历了巨大的困难，并从中对冠状病毒有了深刻的认识。”特朗普也说，两国正就疫情密切地合作。