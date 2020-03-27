哈尔滨政协原主席姜国文被双开

中央纪委国家监委网站的最新消息指，中央纪委国家监委对黑龙江省哈尔滨市政协原党组书记、主席姜国文严重违纪违法问题进行了立案审查调查。调查显示姜国文涉嫌贪污等罪，被给予“双开”处分。

据《新京报》报道，姜国文严重违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大后不收敛不收手，性质严重，影响恶劣。经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予姜国文开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；终止其黑龙江省第十二次党代会代表资格；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

纪监委网站的消息表示，姜国文对党不忠诚不老实，搞两面派、做两面人，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所；不按规定报告个人有关事项，在组织谈话函询时不如实说明问题；与不法商人沆瀣一气，搞权钱交易、权色交易，违规从事营利活动，收受礼金；在监督执纪过程中失责弃守、执纪违纪、执法犯法，将公权力变为谋取私利的工具，在职务晋升、工程承揽、企业经营等方面为他人谋取利益，并非法收受巨额财物，严重损害纪检监察机关和干部的形象，严重破坏所任职地区的政治生态。