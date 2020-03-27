香港在全球金融中心榜中跌三位至第六名 

英国Z/Yen集团与中国（深圳）综合开发研究院联合发布的《全球金融中心指数》报告显示，香港的总排名为全球第六位，较去年9月排名下跌三位。

据《信报》报道，香港政府发言人表示，注意到报告中总排名第二至第六位金融中心的整体评分非常接近。而在所述五类竞争力领域中，香港的排名在其中四方面或全部方面，也高于一些总排名较香港高的金融中心。当中，本港在营商环境及人力资本两方面排名全球第三。

然而，在指数的网上问卷调查中，受访者按其观感作出评分，香港得分的下降幅度，则较前五名金融中心更为显著。发言人认为，去年的社会事件为香港带来前所未有的挑战，这些事件及海外人士如何看待这些事件，可能影响香港在网上问卷调查中的得分和整体排名。

展望未来，政府会致力回应外界对香港的观感问题、澄清疑虑，并会加大力度，推广香港持续是全球领先金融中心的地位和通往中国大陆市场的门户。

发言人补充，政府也会继续提升香港的竞争优势，把香港发展成更深更广的融资平台，并且抓紧粤港澳大湾区及“一带一路”发展的机遇，进一步加强香港作为离岸人民币业务中心、财富及资产管理中心、保险和风险管理中心以及绿色金融中心的地位，推动香港金融市场的多元发展。